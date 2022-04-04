Президент Союза ММА России – об уходе Емельяненко: «Федор ушел в непростой для российского спорта период, но я уважаю его решение»

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал уход Федора Емельяненко с поста главы наблюдательного совета организации.

Уход Федора Емельяненко с поста председателя набсовета Союза ММА России стал потерей для нас. Он занимал эту должность последние 4 года, после того как ушел с поста руководителя нашей организации.

Федор принял решение уйти из Союза ММА России в непростой для российского спорта период, когда наши спортсмены отстранены от международных выступлений и всем нам нужна взаимная поддержка и сплочение.

Тем не менее я уважаю решение Федора. Он внес огромный вклад в развитие ММА в России. Он – личность, олицетворение нашего спорта и ориентир для многих ребят и девушек, кто только начинает свой спортивный путь.

Для меня Федор – больше чем кумир, великий спортсмен, живая легенда, он товарищ, который всегда рядом – даже теперь, когда он выбрал свой путь», – сказал Габдуллин.

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