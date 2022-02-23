Финкельштейн – о конфликте между братьями Емельяненко: «Федор переживал, и ему все это тоже надоело»

Президент М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением о конфликте между братьями Емельяненко.

По мнению промоутера, причины плохих отношений между Федором и Александром кроются в образе жизни младшего брата.

«Федор переживал. И ему тоже все это надоело. Он много раз пытался подтянуть его, как старший брат.

Я обижался на Сашу за его поведение, не хотел с ним работать, а Федя просил за него: «Давай, он молодой, он исправится, он обещал».

А дальше, видимо, и самого Федю довело, они перестали общаться, но этот конфликт был уже не при мне», – сказал Финкельштейн.

Финкельштейн рассказал, почему перестал работать с Емельяненко: «Саша обещал, что никогда не притронется к рюмке»

Финкельштейн – о подготовке Емельяненко к первому бою с Монсоном: «Федор просил за него, еле привезли его в Петербург, капельницы, не капельницы»