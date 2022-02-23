Финкельштейн – о подготовке Емельяненко к первому бою с Монсоном: «Федор просил за него, еле привезли его в Петербург, капельницы, не капельницы»

Президент промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн раскрыл детали подготовки к первому поединку против .

Напомним, что бой по правилам ММА состоялся в 2012 году, тогда победу удушающим приемом одержал американец.

««Помню, что он, кажется только с Ольгой расстался. Александр меня уже подводил не раз своими выходками, которые и сейчас есть. Но Федор за него попросил.

И я сделал бой с Монсоном, а Саша как всегда в загул ушел. Оставалось недели 2-3 до боя, я уже к Феде приехал, спрашивал, что делать.

Мы его пытались вместе вытащить, в Питер сюда привезли. У меня был офис и рядом клуб, как общежитие, можно было там остановиться.

Вот еле-еле мы его привезли, оставалось дней 10. И тренер Эдуард Широбоков с ним там уже занимался. Капельницы, не капельницы, но что это за подготовка за такое время?» – признался промоутер.

Напомним, что 23 февраля Емельяненко и Монсон проведут матч-реванш на голых кулаках под эгидой Hardcore FC.

Александр Емельяненко: «Рад, что вопрос с ДНР и ЛНР решился мирным путем»

Дуэль взглядов Емельяненко – Монсон