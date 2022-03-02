Президент Союза ММА России о санкциях IMMAF: «Очевидно, что спорт превратился в политический инструмент»

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал санкции со стороны Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF).

«Очевидно, что спорт превратился в политический инструмент. Давно попран принцип — спорт вне политики. Наши бойцы являются не просто лучшими, они задают планку ММА в мире.

Сборная, которая 8 лет подряд занимала первое общекомандное место на чемпионатах мира и Европы, лишена возможности доказать свое лидерство.

Ребята, которые годами шли к этому, несправедливо отстранены от выступлений на престижных соревнованиях», – сказал Габдуллин.

Российским и белорусским спортсменам запрещено участвовать во всех чемпионатах под эгидой IMMAF в ближайшем будущем.

IMMAF отстранила Россию от участия в соревнованиях