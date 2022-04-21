Альварес о трилогии с Головкиным: «Люди хотят увидеть этот бой, верно?»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) высказался о возможном третьем поединке с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО).

«Я на сто процентов сосредоточен на Биволе, меня не волнует бой с Головкиным», – сказал Альварес. «Я на сто процентов сосредоточен на Биволе, а потом посмотрим. Но люди хотят увидеть этот бой, верно? Этот бой будет для людей».

Бой Альвареса против Бивола состоится 8 мая.

Головкин и Канело встречались на ринге дважды: первый поединок в 2017 году закончился вничью, а в следующей встрече через год судьи отдали победу мексиканцу.

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