Эдди Хирн: «Если Канело пройдет Бивола, его бой с Головкиным будет самым большим в мире бокса»

Британский промоутер заявил, что заинтересован в организации третьего поединка между Саулем Альваресом и .

При этом Хирн отметил, что для этого Канело должен одержать победу над россиянином .

«Я думаю, что настрой болельщиков немного изменится, когда они будут знать, что бой организован. Когда мы вели переговоры об этом поединке, все были такие: «О, да».

А затем внезапно Головкин провел несколько плохих раундов, и началось: «Меня не очень будоражит трилогия».

Поверьте мне, если Канело пройдет Бивола, его бой с Головкиным будет одним из самых больших, если не самым большим в мире бокса», – сказал Хирн.

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