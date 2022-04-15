Эдди Хирн: «Если Канело пройдет Бивола, его бой с Головкиным будет самым большим в мире бокса»

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что заинтересован в организации третьего поединка между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.
При этом Хирн отметил, что для этого Канело должен одержать победу над россиянином Дмитрием Биволом.
«Я думаю, что настрой болельщиков немного изменится, когда они будут знать, что бой организован. Когда мы вели переговоры об этом поединке, все были такие: «О, да».
А затем внезапно Головкин провел несколько плохих раундов, и началось: «Меня не очень будоражит трилогия».
Поверьте мне, если Канело пройдет Бивола, его бой с Головкиным будет одним из самых больших, если не самым большим в мире бокса», – сказал Хирн.
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