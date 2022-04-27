Саят Абдрахманов о бое Рахмонов – Чимаев: «Проблема в том, что этот бой хотят только фанаты в СНГ, поэтому пока нет смысла»

Менеджер казахстанских бойцов UFC Саят Абдрахманов в интервью «Вестнику ММА» оценил поединок Шавката Рахмонова с Нилом Мэгни:

«Очень круто, что повезло выцепить Нила Мэгни. На момент подписания он был 9 номер рейтинга, а обычно из топ-10 любого дивизиона получить крайне сложно, они предпочитают драться между собой. Мэгни – очень хороший соперник для Рахмонова. Если Шавкату удастся удосрочить его – это станет очень большой заявкой. Шавкат будет заключительную часть сборов будет проводить в Америке, куда вылетит скорее всего через 3-4 недели».

А также оценил перспективы боя Шавката с Чимаевым:

«Проблема в том, что этот бой хотят только фанаты из СНГ, а нужно, чтобы хотели везде, в том числе Штатах, поэтому сейчас в этом бое нет смысла. Хамзат заслуживает подраться за титул, он на пару шагов впереди Шавката. Для Рахмонова сравнение с Чимаевым – это плюс, есть чему поучиться. У него отличный соперник, и в случае победы он сможет претендовать на еще одного топового соперника, а дальше уже можно будет рассматривать и Хамзата»

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