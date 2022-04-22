Мэтт Браун: «В данный момент Чимаев не потянет Усмана»

Ветеран ММА Мэтт Браун оценил выступление в и дал прогноз на возможный бой шведа с чемпионом полусреднего дивизиона Камару Усманом.

«Честно говоря, я был впечатлен выступлением Чимаева, потому что Бернс реальный топ. Абсолютно каждый может проиграть Гилберту. Этот мужик очень жесткий, поэтому выступление Хамзата меня поразило.

Он проделал большую работу, показал, что может контролировать себя даже в тех моментах, когда его роняли на канвас. Это ведь всего 5-й бой для Хамзата в UFC? И он уже дерется с Бернсом? Это безумие.

Ему нужно было сейчас пройти через огонь и воду, потому что рано или поздно он бы с этим столкнулся. Хамзат извлечет из этого боя уроки, чтобы в дальнейшем стать лучше.

Сейчас я думаю, что в данный момент Чимаев не потянет Камару Усмана. Да, математика в ММА не работает, но то, как он прошел Бернса говорит мне, что он не победит Усмана», – сказал Браун.

Тилл про бой Чимаева и Ковингтона: «Не думаю, что Колби когда-нибудь сталкивался с такой мощью»

Камару Усман дал совет Чимаеву: «СМИ раскручивают тебя, а потом бросают. Хамзату нужно не вестись на эти вещи»