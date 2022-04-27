Бернс назвал фаворита боя Ковингтон – Чимаев: «Колби не сможет причинить урон Хамзату»

Топовый боец полусреднего дивизиона UFC Гилберт Бернс поделился мнением о возможном поединке между и Хамзатом Чимаевым.

По мнению бразильца, фаворитом в этом бою будет швед чеченского происхождения, несмотря на превосходство соперника в опыте.

«Это очень близкий бой. Мы должны увидеть Хамзата в пятирандовом поединке. Колби уже дрался несколько раз в боях из пяти раундов.

Это очень тяжелый поединок для обоих парней. Я не знаю, сможет ли Ковингтон бороться с Чимаевым и сможет ли выдержать его удары.

Колби определенно не сможет причинить урон Хамзату. Я вижу Чимаева фаворитом этого противостояния», – сказал Бернс.

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