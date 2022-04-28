«Ты не готов к войне с реальным воином». Усман и Канело устроили перепалку в твиттере

Чемпион UFC в полусреднем весе поддержал своего менеджера Али Абделя-Азиза, который раскритиковал в социальных сетях абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса.

«Расслабься... Пока кто-нибудь не пострадал», – написал боец.

«Я согласен с тобой, потому что не я буду пострадавшим», – ответил боксер.

«В клетке или в ринге, мне без разницы. Как ты на это смотришь?» – продолжил Усман.

«Ты бросаешь мне вызовы, так? Ты хочешь, чтобы тебе хорошо заплатили, так? Просто встань в очередь, пока я укрепляю свое наследие», – ответил Канело.

«Хватит этих разговоров. Ты не готов к войне с реальным воином. Я услышал тебя! Удачи, чемпион», – закончил Усман.

7 мая Канело в Лас-Вегасе проведет бой с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

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