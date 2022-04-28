Поветкин про возможное выступление Бетербиева под канадским флагом: «Мне не очень интересен ни Артур, ни его политические взгляды»

Теги Александр Поветкин полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Джо Смит Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин прокомментировал возможное выступление Артура Бетербиева под канадским флагом.

Ранее о возможной смене спортивного гражданства уроженцем Хасавюрта говорил президент WBC Маурисио Сулейман. Бетербиев уже несколько лет имеет канадский паспорт.

«Не хочется говорить об этом. Мне, честно, не очень интересен ни Бетербиев, ни его политические взгляды. Но он однозначно сильный боксер.

Будут ли у него шансы в бою с Джо Смитом-младшим? Увидим, посмотрим», – сказал Поветкин.

Бой Бетербиева и Смита состоится 18 июня в Нью-Йорке.

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