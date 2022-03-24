Эдди Хирн: «У Канело в соперниках сплошь одни чемпионы»

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями об абсолютном чемпионе в суперсреднем весе Сауле Альваресе (57-1-2, 39 KO).

«Канело – живая легенда бокса. У него в соперниках сплошь одни чемпионы.

Мне на глаза попался пост в его инстаграм-сторисе. Там кто-то из фанатов написал, мол, если Канело сразится с Чарло, то скажут, что он избегает Бивола. Если он подерется с Биволом, то подумают, что он бегает от Бетербиева, а если сразится с Бетербиевым, то, значит, скрывается от Головкина...

Ему здесь никак не победить. Хотя резюме Канело говорит само за себя. Обсуждая Альвареса, тяжело не быть его фанатом.

Он тот еще крутой засранец. Его мышление находится на другом уровне.

Находиться с подобными людьми – все равно что проводить время с Энтони Джошуа. Они обладают невероятным менталитетом. Ты заряжаешься огромным количеством энергии от общения с такими людьми», – сказал Хирн.

Эдди Хирн: «Канело – величайший боксер современности, он будет биться с лучшим полутяжеловесом мира Дмитрием Биволом»

Бивол про бой с Канело: «Должен подготовить свои сильные стороны к 7 мая. Судьи не имеют значения»