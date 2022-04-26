Поветкин про возвращение в бокс: «Я занимаюсь здоровьем. А потом посмотрим. Все может быть»

Бывший чемпион мира по боксу ответил на вопросы о возвращении в спорт.

— Вспомните, когда у вас в последний раз был разговор с кем-то из близких по поводу возвращения? Обычно родные категорически против таких шагов.

— Честно, не было такого разговора. Близкие против того, чтобы я возвращался. Мне самому… Мне хочется, но хочется, как говорится, много всего.

— Вы допускаете, что можете вернуться?

— Как буду себя чувствовать. Одного желания мало.

— Не обсуждали ли возможность возвращения, например, с ?

— Нет-нет. Я занимаюсь здоровьем. А потом посмотрим. Все может быть.

— Насколько известно, ваш друг 42-летний Денис Лебедев рассматривает возможность проведения боя с 49-летним Гильермо Джонсом. Не обсуждали с ним этот момент?

— Если у него нормальное состояние, если он держит себя форме… Это же настоящий бой. Нужно быть подготовленным, а не просто так заработать денег. Тогда почему бы и не выйти, если будешь готовым. А если это исключительно для того, чтобы заработать денег, то этого не надо.

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