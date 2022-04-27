Бетербиев рассказал о ложном врачебном диагнозе, из-за которого он едва не завершил карьеру

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев рассказал историю из своей юности, когда врачебная ошибка могла вынудить его уйти из спорта.

«Я только приехал в Москву, чтобы учиться в училище Олимпийского резерва. Меня, как и всех спортсменов училища, начали обследовать врачи и обнаружили один очень неприятный диагноз. С которым профессионально заниматься спортом нельзя.

Пришлось лечь в больницу к 70- и 80-летним старикам, проходить дополнительные обследования и лечение. Через 10 дней лечения меня обследовали ещё раз. И оказалось, что никакой болезни у меня нет. Это была ошибка! То ли анализы перепутали, то ли еще что-то – не важно, важно то, что я смог вернуться к тренировкам», – написал спортсмен в соцсетях.

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