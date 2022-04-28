Даниэль Кормье: «Я абсолютно уверен, что Макгрегор нуждается в промежуточном бое»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях поделился мнением о возвращении в октагон.

«Я согласен с тем, что ему будет нужен подготовительный бой. Честно говоря, мы уже видели Конора в подготовительном бою, когда он дрался с . Это был как раз тот бой, на который можно настроиться.

Я понимаю, что людям не нравится, когда говорят, что Ковбой — разминка, но на данном этапе его карьеры это был именно такой поединок. Он длился сорок секунд, но продал миллион платных трансляций.

Так что сейчас, я считаю, что также не помешает поставить Конора с кем-то, кто не несет большой опасности, но при этом, чтобы у парня было имя. Я абсолютно уверен, что Макгрегор нуждается в промежуточном бое.

Просто должно быть правильно все сделано, чтобы компания продала большое количество платных трансляций, а Конор хорошо выглядел. Это должно гарантировать в будущем большой бой», – считает Кормье.

Макгрегор не дрался с июля 2021-го, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.

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