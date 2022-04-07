Конор: «Полусредний вес – это то, к чему я стремлюсь. В нем я чувствую себя хорошо»

Бывший чемпион в двух весовых категориях сообщил о намерении выступать в полусреднем весе.

«Я с нетерпением жду возвращения в октагон. Посмотрим, что будет дальше: нога с каждым днем становится все лучше.

Думаю, что полусредний вес — это то, к чему я стремлюсь. Я чувствую себя хорошо в этом весе», – сказал ирландец.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон летом 2021-го, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

«Ты маленький и толстый новичок с двумя нокаутами. Молчи, бомж». Конор и Сехудо устроили перепалку в твиттере

Генри Сехудо: «Готов подняться в легкий вес и подраться с Конором, если он выйдет на бой трезвым»