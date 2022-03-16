Дэйна Уайт: «Джейк Пол не должен драться с Конором. Не исключаю возможность сотрудничества с Логаном»

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Президент UFC Дэйна Уайт объяснил, почему против бой блогера Джейка Пола и экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора.

«Вероятнее всего, они не будут драться. Джейк не должен драться с Конором, потому что он огромен. Что это такое?

Пол весит где-то 210 фунтов, а Макгрегор выступает в 145-155 фунтов. Весовые категории существуют не просто так.

Конору тяжело драться даже в 170 фунтах. Он провел бой в этой весовой с Нейтом Диазом и было видно, что ему тяжело.

В нашем спорте есть борьба и бокс. Я слышал, что Логан Пол занимался джиу-джитсу. Так что я не исключаю возможность сотрудничества с ним», – сказал Уайт.

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