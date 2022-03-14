Боб Арум: «Бетербиев – канадец. Он не имеет никакого отношения к России»

Американский боксерский промоутер прокомментировал мнение, что Артур Бетербиев может подвергнуться санкциям из-за российского происхождения.

По мнению Арума, у уроженца Хасавюрта не должно возникнуть таких проблем, а объединительный бой за пояса WBC, WBO и IBF против Джо Смита должен состояться.

«Бетербиев является законным жителем Канады. Он живёт там уже много лет. У него есть канадский паспорт. И он не имеет никакого отношения к России.

Это отличается от Бивола, который живёт в России. Бетербиев – канадец», – сказал промоутер.

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