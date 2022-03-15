Бой Бетербиев – Смит может состояться 18 июня в Нью-Йорке

Стала известна возможная дата объединительного боя между полутяжеловесами (17-0-0, 17 КО) и Джо Смитом-младшим (28-3-0, 22 КО).

Промоутерская компания зарезервировала арену в Нью-Йорке 11 и 18 июня. Ожидается, что первое шоу возглавит бой Эдгара Берланга.

Второе шоу организаторы планируют отдать под бой Бетербиева и Смита. На данный момент боксеры находятся на стадии переговоров.

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