Бой Бетербиев – Смит может состояться 18 июня в Нью-Йорке

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Top Rank бокс Джо Смит Бокс/MMA/UFC

Стала известна возможная дата объединительного боя между полутяжеловесами Артуром Бетербиевым (17-0-0, 17 КО) и Джо Смитом-младшим (28-3-0, 22 КО).

Промоутерская компания Top Rank зарезервировала арену в Нью-Йорке 11 и 18 июня. Ожидается, что первое шоу возглавит бой Эдгара Берланга.

Второе шоу организаторы планируют отдать под бой Бетербиева и Смита. На данный момент боксеры находятся на стадии переговоров.

Боб Арум: «Бетербиев – канадец. Он не имеет никакого отношения к России»

Энтони Ярд про бой Бетербиев – Смит: «Надеюсь, мировая политика не разрушит бокс»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные