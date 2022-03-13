Энтони Ярд про бой Бетербиев – Смит: «Надеюсь, мировая политика не разрушит бокс»

Бывший претендент на титул в полутяжелом весе поделился ожиданиями от боя чемпиона WBC и IBF Артура Бетербиева и чемпиона WBO Джо Смита.

«Нужно признать, что Бетербиев может победить в этом бою. У него феноменальный рекорд. Я видел его выступления — он очень хороший боксер.

Россиянин — очень жесткий боец, и я надеюсь, что мировая политика не разрушит бокс.

Впрочем, я концентрируюсь на себе и говорю о своем прогрессе. Мне нужно фокусироваться на себе, продолжать тренироваться и становиться лучше», – сказал Ярд.

Бой Бетербиева и Смита запланирован в июне, победитель встретится с Ярдом в Великобритании в октябре или ноябре.

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