Менеджер Петра Яна – о следующем сопернике: «Победитель боя Фонт – Вера или Доминик Круз»

Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона в легчайшем весе Петра Яна, назвал возможных соперников российского бойца.

««Скоро пройдёт бой Роба Фонта и Марлона Веры – победитель этой пары возможный соперник. Тот же возможный соперник.

Это, я считаю, наиболее вероятные соперники и по таймингу, и по рейтингу», – сказал Абдрахманов.

Менеджер Петра Яна – о проигрыше Стерлингу: «Были тактические ошибки, бой получился близким»

Алджамейн Стерлинг: «Я бы выпил пива с Яном. У меня к нему нет личного негатива»