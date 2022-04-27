Менеджер Петра Яна – о следующем сопернике: «Победитель боя Фонт – Вера или Доминик Круз»

Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, назвал возможных соперников российского бойца.
««Скоро пройдёт бой Роба Фонта и Марлона Веры – победитель этой пары возможный соперник. Тот же Доминик Круз возможный соперник.
Это, я считаю, наиболее вероятные соперники и по таймингу, и по рейтингу», – сказал Абдрахманов.
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