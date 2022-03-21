Марлон Вера: «Верю, что Ян надерет задницу Стерлингу»

Боец легчайшего дивизиона UFC Марлон Вера поделился ожиданиями от реванша с чемпионом .

«Этот бой довольной легкий для Яна на бумаге. У него лучше ударная техника, но в этом и заключается суть ММА. Иногда не нужно быть Исраэлем Адесаньей, чтобы выиграть бой.

В ММА другая скорость, другая дальность — ты можешь бросить три хука подряд и бац, ты победил. Это не такой спорт, как бокс или кикбоксинг, где большинство парней обладают идеальной техникой.

Когда видишь парня, который пришел из джиу-джитсу, ему наплевать на все и он просто начинает защищаться от проходов, а его удары трудно прочитать. Вот почему надо использовать все понемногу. Но знаете — в ММА все умеют бить.

Верю, что Ян надерет задницу Стерлингу. Потому что Алджамейн устает каждый раз, когда ему не удается зацепиться за тебя. Он быстро устает, он волнуется. Ян же довольно спокоен», – сказал Вера.

Бой Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на UFC 273.

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