«Я согласен с тобой, чемпион». Доминик Круз отреагировал на слова Петра Яна

Теги легчайший вес UFC MMA Жозе Альдо Доминик Круз Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз хочет вернуться в октагон.

«Нужно организовать боя между Жозе Альдо и Крузом», – написал в твиттере временный чемпион Петр Ян.

«Я согласен с тобой, чемпион», – ответил Круз.

Круз идет на серии из двух побед. В последнем поединке он победил Педро Муньоса единогласным решением судей.

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