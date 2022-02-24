«Я согласен с тобой, чемпион». Доминик Круз отреагировал на слова Петра Яна

Бывший чемпион в легчайшем весе Доминик Круз хочет вернуться в октагон.

«Нужно организовать боя между и Крузом», – написал в твиттере временный чемпион .

«Я согласен с тобой, чемпион», – ответил Круз.

Круз идет на серии из двух побед. В последнем поединке он победил Педро Муньоса единогласным решением судей.

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