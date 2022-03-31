Стерлинг про соперников после боя с Яном: «Нацелен вынести Диллашоу, Альдо и Круза»

Чемпион UFC в легчайшем весе назвал потенциальных соперников в случае победы над .

«Реванш с Яном — это вишенка на торте. Но что касается выхода в клетку, то это буквально просто еще один бой для меня.

Не могу дождаться, когда закрою эту главу в моей жизни и наконец-то продолжу наезжать на кого-то вроде . Я нацелен вынести , и любого, кто будет следующим.

Здесь есть много больших имен, и я хочу продолжать строить свое наследие против них. Я хочу, чтобы у меня была возможность сказать: «Я выступал против этих парней и победил их». Вот что у меня сейчас в голове», – сказал Стерлинг.

Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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