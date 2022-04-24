Алджамейн Стерлинг: «Я бы выпил пива с Яном. У меня к нему нет личного негатива»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал, как относится к бывшему сопернику .

«Это никогда не было для меня личным в том смысле, что «Бог мой, я терпеть не могу этого парня!»

Я бы выпил пива с этим парнем. Мы говорили друг другу разное дерьмо, но я думаю, причина наших противоречий заключается в том, что каждый из нас верит, что является лучшим.

Когда есть два парня, которые верят в это, совершенно естественно, что они сталкиваются головами, но у меня нет к нему никакого личного негатива», – сказал Стерлинг.

На UFC 273 Стерлинг победил Яна в реванше раздельным решением судей.

Алджамейн Стерлинг: «В 2016-м Флойд Мейвезер послал своих людей, чтобы увести мою девушку»

Алджамейн Стерлинг: «После первого боя с Яном я решил, что буду подлецом в этой истории»