Алджамейн Стерлинг: «Я бы выпил пива с Яном. У меня к нему нет личного негатива»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал, как относится к бывшему сопернику Петру Яну.

«Это никогда не было для меня личным в том смысле, что «Бог мой, я терпеть не могу этого парня!»

Я бы выпил пива с этим парнем. Мы говорили друг другу разное дерьмо, но я думаю, причина наших противоречий заключается в том, что каждый из нас верит, что является лучшим.

Когда есть два парня, которые верят в это, совершенно естественно, что они сталкиваются головами, но у меня нет к нему никакого личного негатива», – сказал Стерлинг.

На UFC 273 Стерлинг победил Яна в реванше раздельным решением судей.

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