Али Абдель-Азиз: «Канело – абсолютный цыпленок, он бьется с ноунеймами»

Менеджер Камару Усмана Али Абдель-Азиз в очередной раз резко высказался в адрес абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе Сауле Альваресе.

Ранее сторона Усмана неоднократно заявляла о желании провести боксерский поединок против Канело, мексиканец же не спешит принимать вызов.

«Канело – абсолютный цыпленок, он бьется с парнями, у которых 5 тысяч подписчиков, эти парни никогда ничего не сделают для его наследия.

Теперь я понимаю, почему он не хочет проигрывать кому-то вроде Усмана. Это стиль цыпленка: нет риска – нет вознаграждения.», – написал Абдель-Азиз в соцсетях.

Канело про бой с Усманом: «Прямо сейчас я строю наследие в боксе»

Джо Роган: «Хочу увидеть бой Усмана и Канело, чтобы Камару получил гигантский чек. По той же причине я хочу, чтобы Нганну подрался с Фьюри»