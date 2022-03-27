Чимаев – о желании Усмана подраться с Канело: «Этого хотят только Камару и его менеджер»

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев раскритиковал заявления , желающего получить бой против .

По мнению Хамзата, у чемпиона полусреднего веса нет никаких шансов против лучшего боксера планеты.

«Я не понимаю, как Усман будет драться с Канело. Есть только два человека, которые хотят увидеть бой с Канело – Усман и его менеджер.

Вы видели, как он работает на лапах? Надо реально смотреть на вещи и понимать, что в боксе парни другого уровня.

Я не могу сказать, что побью Канело по правилам бокса, потому что я не глупый парень и понимаю, как это работает.

Сауль всю жизнь занимается боксом, он нокаутировал и убил очень много хороший ребят», – сказал Чимаев.

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