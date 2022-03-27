Чимаев – о желании Усмана подраться с Канело: «Этого хотят только Камару и его менеджер»

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев раскритиковал заявления Камару Усмана, желающего получить бой против Сауля Альвареса.
По мнению Хамзата, у чемпиона полусреднего веса нет никаких шансов против лучшего боксера планеты.
«Я не понимаю, как Усман будет драться с Канело. Есть только два человека, которые хотят увидеть бой с Канело – Усман и его менеджер.
Вы видели, как он работает на лапах? Надо реально смотреть на вещи и понимать, что в боксе парни другого уровня.
Я не могу сказать, что побью Канело по правилам бокса, потому что я не глупый парень и понимаю, как это работает.
Сауль всю жизнь занимается боксом, он нокаутировал и убил очень много хороший ребят», – сказал Чимаев.
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