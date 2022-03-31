Али Абдель-Азиз: «Ничего не может сделать меня счастливее, чем увидеть, как Усман проделывает дыру в башке Конора»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Леон Эдвардс Камару Усман Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз рассказал о планах чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

«У него есть незаконченное дело с Леоном Эдвардсом.

Если Конор Макгрегор хочет поединок, и если этого хочет Дэйна Уайт, то ничего не сделает меня счастливее, чем увидеть, как Камару проделывает дыру в башке Макгрегора», – написал Абдель-Азиз в твиттере.

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