Александра Усика лишили звания «Почетного жителя Симферополя»

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик лишен звания «Почетного жителя Симферополя».

Решение было принято на внеочередной сессии Симферопольского горсовета. Звание Усик получил в 2012 году.

Ранее совет Крыма лишил Усика званий «За верность долгу» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК».

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