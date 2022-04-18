Жена Усика: «Все хотели, чтобы Саша поехал на реванш с Джошуа. На ринге он принесет большую пользу»

Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе , рассказала, почему боксер решил уехать из Украины для подготовки к реваншу с .

— решил остаться в Украине и помогать здесь, Александр — поехал защищать честь страны в реванше с Джошуа.

— Скажу по нам. Когда мы были еще в Киеве, мне начали все звонить, чтобы Саша начинал тренироваться и готовиться к Джошуа. Все хотели, чтобы Саша поехал на реванш, и я его поддержала.

— Как Александр принял это непростое решение?

— Во-первых, реванш был у него прописан. Он должен был состояться где-то в конце апреля-начале мая. Он уже просрочен, ждать тебя особо никто не будет. Саша — это высший уровень хевивейта, и когда он отсутствует, тяжелый вес стоит на паузе. А это тоже не очень хорошо. Я считаю, что нужно ехать и прославлять Украину. На ринге Саша принесет большую пользу.

— Уже известна время и место боя?

— Я знаю также, как и все. Потихоньку начинается подготовка к бою. Ждем. Думаю, что поединок состоится в конце июня или в начале июля, скорее всего, в Саудовской Аравии.

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