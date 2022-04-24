Дэвид Хэй: «Фьюри нужен еще один бой. Он был бы фаворитом против Джошуа или Усика»

Бывший чемпион мира прокомментировал победу чемпиона WBC в тяжелом весе (32-0-1, 23 КО) над Диллианом Уайтом (28-3, 19 КО).

«Из первого раунда я не увидел того, чего ожидал. Я не чувствовал интенсивности от Уайта.

Фьюри не выглядит так, будто ему достаточно бокса. Ему нужен еще один бой. Он хотел занести его имя в учебники по истории. На бумаге он был огромным фаворитом против или . Это последний большой бой, который остался.

Возможно, Уайт боксировал медленно, возможно, Фьюри боксировал быстро. Фьюри был высок, и энергия Диллиана, казалось, очень быстро рассеялась, он задыхался.

Победа дает Фьюри время расслабиться. Но он вернется, он придет снова», – сказал Хэй.

Фьюри нокаутировал в 6-м раунде. После победы Тайсон сообщил о желании завершить карьеру.

Тайсон Фьюри вырубил очередного соперника: игрался с ним 6 раундов и отправил в нокаут эффектной двойкой

Видео нокаута в бою Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт