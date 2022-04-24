Дэвид Хэй: «Фьюри нужен еще один бой. Он был бы фаворитом против Джошуа или Усика»

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй прокомментировал победу чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) над Диллианом Уайтом (28-3, 19 КО).
«Из первого раунда я не увидел того, чего ожидал. Я не чувствовал интенсивности от Уайта.
Фьюри не выглядит так, будто ему достаточно бокса. Ему нужен еще один бой. Он хотел занести его имя в учебники по истории. На бумаге он был огромным фаворитом против Энтони Джошуа или Александра Усика. Это последний большой бой, который остался.
Возможно, Уайт боксировал медленно, возможно, Фьюри боксировал быстро. Фьюри был высок, и энергия Диллиана, казалось, очень быстро рассеялась, он задыхался.
Победа дает Фьюри время расслабиться. Но он вернется, он придет снова», – сказал Хэй.
Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в 6-м раунде. После победы Тайсон сообщил о желании завершить карьеру.
Тайсон Фьюри вырубил очередного соперника: игрался с ним 6 раундов и отправил в нокаут эффектной двойкой