Эдди Хирн: «23 июля – вероятная дата боя Усик – Джошуа. У нас есть ряд локаций на Ближнем Востоке и Великобритании»

Промоутер Эдди Хирн рассказал об организации реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе (19-0, 13 КО) и (24-2, 22 КО).

«Мы проведем бой в июле. Безусловно, 23 июля – это обсуждаемая дата. Однозначно, сейчас она наиболее вероятна.

Мы находимся на завершающей стадии переговоров с рядом локаций на Ближнем Востоке и Великобритании. Мы смотрели и на Америку, но не думаю, что сражение состоится там. Во время недели боя Канело – Бивол я хотел бы озвучить больше новостей», – сказал Хирн.

Первый поединок состоялся в сентябре 2021, тогда Усик одержал победу единогласным решением судей.

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