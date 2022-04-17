Иван Редкач – об Александре Усике: «Дать этому клоуну «Оскар»? Воин, сука»

Украинский боксер Иван Редкач отметился очередным резким заявлением. В этот раз он высказался в адрес чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александре Усике.

Напомним, что после начала спецоперации России на Украине Усик записался в ряды территориальной обороны, однако позже покинул страну для подготовки к реваншу с .

«Дать этому клоуну «Оскар»? Воин, сука», – написал Редкач в соцсетях.

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