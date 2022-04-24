Тактаров про бой Фьюри – Нганну: «Это то же самое, как у нас клоуны выступают против культуристов, рэперов»

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал желание чемпиона WBC Тайсона Фьюри подраться с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Тайсон всю жизнь занимался боксом, зачем ему еще куда-то лезть? Это то же самое, как у нас клоуны выступают против культуристов, рэперов. Та же самая штука, только уровнем выше.

Шансы Нганну? А в чем? По правилам бокса, конечно, Тайсон выиграет. Если можно бороться, тогда Нганну», – считает Тактаров.

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