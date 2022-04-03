Фрэнсис Нганну: «Мне все равно, где и как драться против Тайсона Фьюри. Мы можем подраться хоть в телефонной будке»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну уверен в организации поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

«Мне все равно, где и как драться против Тайсона Фьюри. Мы можем подраться хоть в телефонной будке, на крыше дома или еще где-нибудь. В одном я уверен, этот бой произойдет.

Разумеется, он не будет драться в ММА. Этого не может быть. Его просто убьют здесь!

Я счастлив, потому что могу сам решать, что мне делать дальше. Не хочу, чтобы кто-то диктовал мне условия или делал за меня выбор. Я чемпион в тяжелом весе как минимум на ближайшие полгода.

Мне нужно разобраться с контрактом UFC и решить, что делать дальше. Мы должны сесть с руководством UFC за стол переговоров и решить дела. Они должны воспринимать меня со всей серьезностью», – сказал Нганну.

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