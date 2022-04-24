Тайсон Фьюри: «Теперь вы меня увидите только в выставочных поединках, WWE и кино. Нганну также в этом списке»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил намерение завершить карьеру после победы над .

«Теперь вы меня увидите только в выставочных поединках, WWE и кино. также в этом списке.

Если я снова буду драться, то это будут только показательные поединки, возможно, борцовские бои и тому подобное. Веселье и развлечения, вещи, которые не действуют на нервы и не мешают вам спать, а также не несут серьезных травм.

В боксе всегда появится кто-то еще, с кем тебе нужно драться. Есть много хороших тяжеловесов, которые теперь могут получить место под солнцем.

Я старый, лысый парень. Я ухожу. Я сделал достаточно и очень доволен тем, где я, кто я и что сделал. Очень, очень доволен своей карьерой», – сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри: «Обещал жене, что третий бой с Уайлдером будет последним, но очень хотел выступить на «Уэмбли»

Тайсон Фьюри вырубил очередного соперника: игрался с ним 6 раундов и отправил в нокаут эффектной двойкой