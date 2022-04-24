Фрэнсис Нганну вышел в ринг после победы Тайсона Фьюри. Чемпион UFC назвал правила, по которым пройдет их бой

Чемпион UFC в тяжелом весе поднялся в ринг после поединка между и . Чемпион WBC защитил титул, нокаутировав Уайта в шестом раунде.

Фьюри заявил, что его поединок против Нганну будет особенным и взрывным, а Фрэнсис назвал правила противостояния.

«Это будет гибридный бой с особенными правилами. Мы будем биться в ринге, но в ММА-перчатках», – сказал Нганну.

До выхода Нганну в ринг Фьюри подтвердил, что завершает карьеру после поединка с Уайтом.

Тайсон Фьюри вырубил очередного соперника: игрался с ним 6 раундов и отправил в нокаут эффектной двойкой