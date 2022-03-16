Дэйна Уайт: «Тони Фергюсон в шаге от титульного боя? Это не так»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Тони Фергюсон UFC 274 Фергюсон - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос о титульных амбициях легковеса Тони Фергюсона.

«Я бы не сказал, что Тони в шаге от титульного боя. Это не так.

В этом дивизионе есть Майкл Чендлер, Бенеил Дариуш, Ислам Махачев, Дастин Порье, Джастин Гейджи.

Впереди Фергюсона много парней», – сказал Уайт.

7 мая на UFC 274 Фергюсон проведет бой с Чендлером.

Чендлер про бой с Фергюсоном: «Победитель вернется в чемпионскую гонку и станет претендентом на титул»

Шон О’Мэлли дал прогноз на бой Чендлера и Фергюсона: «Майкл нокаутирует Тони»

 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные