Дэйна Уайт: «Тони Фергюсон в шаге от титульного боя? Это не так»

Президент UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос о титульных амбициях легковеса Тони Фергюсона.
«Я бы не сказал, что Тони в шаге от титульного боя. Это не так.
В этом дивизионе есть Майкл Чендлер, Бенеил Дариуш, Ислам Махачев, Дастин Порье, Джастин Гейджи.
Впереди Фергюсона много парней», – сказал Уайт.
7 мая на UFC 274 Фергюсон проведет бой с Чендлером.
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