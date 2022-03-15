Чендлер про бой с Фергюсоном: «Победитель вернется в чемпионскую гонку и станет претендентом на титул»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Тони Фергюсон UFC 274 Фергюсон - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя с Тони Фергюсоном, который состоится 7 мая на UFC 274 в Финиксе.

«Поединок обещает быть ярким и захватывающим. Это отличный шанс для обоих из нас, так как победитель вернется в чемпионскую гонку и станет одним из претендентов на титул.

Тем более, что в главном событии UFC 274 будут драться Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи.

Буду ли я драться за титул, если выиграю у Фергюсона? Это решать UFC, но лично я считаю это вполне логичным. Я вижу себя чемпионом UFC к концу 2022 года. В любом случае, если два-три боя, и моя мечта станет реальностью», – считает Чендлер.

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