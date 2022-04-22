Царукян – Махачеву: «Пирожки я не бью, а вот тебя с радостью. И не забудь Хасбика прихватить»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян Хасбик Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Арман Царукян отреагировал на слова Ислама Махачева.

Ранее Царукян сказал, что с легкостью побьет Махачева, на что дагестанец ответил: «Бабушкины пирожки ты легко побьешь».

«Ислам, пирожки я не бью, тем более бабушкины, а вот тебя с радостью, и не забудь Хасбика прихватить», – написал Царукян.

В апреле 2019-го Царукян проиграл Махачеву единогласным решением судей.

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