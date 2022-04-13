Махачев – Волкановски: «Попридержи коней, ковбой. Бой за титул в легком весе принадлежит мне»

Российский легковес UFC Ислам Махачев отреагировал на желание чемпиона полулегкого дивизиона получить титульный бой в легком весе.

«Попридержи коней, ковбой. В твоем дивизионе полно молодых акул. Более чем достаточно, чтобы оставаться занятым.

Бой за титул в легком весе принадлежит мне», – написал Махачев.

В феврале Махачев победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.

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