Хабиб пригласил Сехудо в Дагестан: «Мы бы могли устроить там что-то вроде семинара по борьбе или ММА»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо опубликовал в соцсетях видео беседы с Хабибом Нурмагомедовым.
Из ролика мы узнаем, что действующий владелец промоушена Eagle FC приглашает Сехудо в Дагестан.
«Мы можем сделать что-то вроде семинара, понимаешь? Например, по вольной борьбе или ММА.
Можем просто пофотографироваться, дать детям хорошую энергию, понимаешь? Мы собираемся поехать в мою деревню. Когда ты хочешь приехать?» – спросил Хабиб.
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