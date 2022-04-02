Хабиб пригласил Сехудо в Дагестан: «Мы бы могли устроить там что-то вроде семинара по борьбе или ММА»

Теги UFC Генри Сехудо Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо опубликовал в соцсетях видео беседы с Хабибом Нурмагомедовым.

Из ролика мы узнаем, что действующий владелец промоушена Eagle FC приглашает Сехудо в Дагестан.

«Мы можем сделать что-то вроде семинара, понимаешь? Например, по вольной борьбе или ММА.

Можем просто пофотографироваться, дать детям хорошую энергию, понимаешь? Мы собираемся поехать в мою деревню. Когда ты хочешь приехать?» – спросил Хабиб.

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