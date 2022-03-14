Царукян объяснил отказ от боя с Махачевым на UFC Fight Night 202: «Я был не готов»

Рейтинговый легковес UFC Арман Царукян признался, что получал предложение о поединке против , когда его оппонент получил перелом ноги.

По словам армянского бойца, он отказался из-за недостаточной подготовки к сопернику уровня Махачева.

«Мне бессмысленно сейчас драться с Исламом, я не готов. Мне нужно хорошо подготовиться, отточить свои навыки борьбы, сделать много спаррингов с левшой – хотя бы недель шесть.

Это совсем другая игра. Я никуда не спешу, я не Бобби Грин, который из-за денег берет все бои. Потом я отказался», – сказал Царукян.

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