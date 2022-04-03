Арман Царукян может подраться с Матеушем Гэмротом

Российский легковес UFC Арман Царукян назвал имя следующего соперника. Им может стать поляк Матеуш Гэмрот.

«Мы оба хотим этого и готовы! Шон Шелби, просто назовите нам дату и место.

Матеуш Гэмрот единственный, кто ответил на мой вызов. Давайте сделаем это!» – написал Царукян в социальных сетях.

В феврале этого года 25-летний россиянин победил нокаутом во втором раунде Йоэля Альвареса. 31-летний Гэмрот идет на серии из трех досрочных побед в UFC.

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