Усман назвал справедливой победу Чимаева над Бернсом: «Судьи приняли правильное решение»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман признался, что болел за в поединке против .

«Безусловно, победа Чимаева в бою с Бернсом – это нормально. Но ввиду эгоистических причин я не тот человек, у которого следует спрашивать об этом.

Я могу желать одному из них победы из-за эгоистических мотивов. Как чемпион, которому не хватает претендентов, конечно же, я хочу определенных вещей.

Но в конечном итоге я считаю, что судьи приняли правильное решение», – заявил нигериец.

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