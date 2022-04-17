Камару Усман дал совет Чимаеву: «СМИ раскручивают тебя, а потом бросают. Хамзату нужно не вестись на эти вещи»

Лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории Камару Усман считает, что топовый полусредневес Хамзат Чимаев должен меньше обращать внимания на хвалебные отзывы журналистов.
«Я отдаю должное этому парню, он здорово поработал с тем, что ему предоставили, со своей оппозицией. Я ничего у него не отнимаю.
Я думаю, что это ошибка СМИ. Они раскручивают тебя, а затем бросают в тот момент, когда ты не соответствуешь их ожиданиям.
Если бы я что-то советовал ему, то просто сказал бы не вестись на подобные вещи, поскольку кажется, что это начинает происходить. Не ведись на это, потому что не каждый день твой. В какой-то момент кто-то придет, и это будет его день», – сказал Усман.
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