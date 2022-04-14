Джон Маккарти: «Я большой поклонник Чимаева. Но по факту он будет андердогом в бою с Усманом»

Известный рефери поделился ожиданиями от возможного поединка чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана и .

«Я большой поклонник Чимаева. Я наблюдал за ним еще до того, как он попал в UFC. Я говорил людям, что он будет чертовски хорош.

Он хороший борец, как и Усман. Но ему нужно держать в голове такую мысль: «Эй, я дерусь грамотно. Я не дерусь для того, чтобы уничтожить соперника. Если я смогу, то здоров. Но я должен драться грамотно, поскольку я не могу уничтожить каждого».

Он не сможет уничтожить такого соперника, как . По факту он будет андердогом в бою с ним», – считает Маккарти.

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