Гилберт Бернс: «Прямо сейчас Усман победит в бою с Чимаевым. Он борется лучше»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Камару Усман Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс оценил шансы Хамзата Чимаева в бою с действующим чемпионом дивизиона Камару Усманом.

«После нашей войны с Хамзатом я уверен, что он станет лучше. Я стану лучше и он тоже станет лучше.

Но если отвечать на вопрос о его поединке с Усманом, то ключевым будет интеллект Камару. Он очень умный и закаленный боец. Он участвовал в войнах, дрался с лучшими парнями в дивизионе.

Думаю, он борется лучше, чем Хамзат. Считаю, что прямо сейчас Усман победит в этом бою», – сказал Бернс.

На UFC 273 Бернс проиграл Чимаеву единогласным решением судей.

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