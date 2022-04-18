Магомед Исмаилов: «Вы думаете в моем поединке с Дациком по боксу есть конкуренция?»

Российский боец ответил на вопрос о боксерском поединке с .

«Вы хотите увидеть противостояние Дацика и Исмаилова по боксу? Вы думаете там есть конкуренция?

Большинство болельщиков скажет, что это неинтересно. Это мое предположение, возможно, я ошибаюсь», – сказал Исмаилов.

Дацик за 40 секунд нокаутировал Сауло Кавалери и вышел в финал гран-при PRAVDA

Исмаилов про бой с Дациком: «Все играли в игру на прохождение, где дерешься и доходишь до боссов, а в конце появляется главарь»