Магомед Исмаилов: «Вы думаете в моем поединке с Дациком по боксу есть конкуренция?»

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Российский боец Магомед Исмаилов ответил на вопрос о боксерском поединке с Вячеславом Дациком.

«Вы хотите увидеть противостояние Дацика и Исмаилова по боксу? Вы думаете там есть конкуренция?

Большинство болельщиков скажет, что это неинтересно. Это мое предположение, возможно, я ошибаюсь», – сказал Исмаилов.

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