Исмаилов про бой с Дациком: «Все играли в игру на прохождение, где дерешься и доходишь до боссов, а в конце появляется главарь»

Российский боец Магомед Исмаилов отреагировал на вызов , который не против подраться с бойцом по правилам бокса.

«Дацик со мной зарубиться хочет, как мне показалось. Все, наверное, играли в игру на прохождение, где дерешься и доходишь до боссов, а в конце появляется главарь.

Как я знаю, у Дацика запланировано противостояние по боксу с моим братом Вагабом Вагабовым. Если Дацик сможет простоять с Вагабом три раунда, то после моего боя со «Штормом», я дам ему такую возможность.

Вагаб – босс, короче, а я – главарь. Фссс… кобра», – написал Исмаилов.

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